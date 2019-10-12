Происшествия

Вести.RuВести.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России. В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
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Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено дело о превышении полномочий

Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.
ТАССвчера в 15:03

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Обвинение Дубровскому: увел из бюджета больше в шесть раз, чем Юревич

КП - Челябинсквчера в 23:31

Челябинского экс-губернатора, обвиненного в хищении 20 млрд, будет искать Интерпол

URA.Ruвчера в 23:52

Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

РИА Новостивчера в 15:31

Против экс-главы Челябинской области возбуждено дело о хищении 20 млрд рублей

Интерфаксвчера в 15:30

Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела

Челябинск Сегоднявчера в 15:23

СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Бориса Дубровского

74.ruвчера в 14:54

Источник: экс-глава Челябинской области Дубровский скрывается в Швейцарии

ТАССвчера в 15:05
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Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ вчера в 15:31
Армия и оружие

ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии

Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.
Российская газета вчера в 21:31
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Астрономы начали пристальное наблюдение за самым опасным астероидом

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Российская газета вчера в 05:07
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
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Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Наука

Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте имеют тенденцию к медленной ходьбе.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Политика

Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе

По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия

Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой

Подозреваемый в убийстве малышки уже задержан Саратов, 10 октября. Тело девятилетней школьницы нашли в Кировском районе в Саратове.
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Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компании Telegram.
Газета.Ru вчера в 19:05
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
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Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву

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Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия вчера в 11:31
Общество

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

REGNUM вчера в 07:32
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

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Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Российская газета вчера в 03:30
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Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Футбол

Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020

В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.
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Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53
Политика

ООН начнет экономить на отоплении и электричестве из-за долгов США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация столкнулась с самым серьезным финансовым кризисом за последние десять лет.
Политическая Экспертиза вчера в 23:30
Политика

Путин утвердил стратегию развития в России искусственного интеллекта

Стратегию развития в стране искусственного интеллекта до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.
Национальная служба новостей вчера в 04:54
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru 10 октября в 12:31
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Футбол

Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России

Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 по 19 марта 2019. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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