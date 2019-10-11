Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

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Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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