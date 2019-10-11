Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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Против экс-губернатора Челябинской области возбуждено дело о превышении полномочий

Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.
ТАСС15:03

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Стало известно о переезде попавшего под следствие губернатора в Швейцарию

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Челябинск Сегодня15:23

Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

РИА Новости15:31

Источник: экс-глава Челябинской области Дубровский скрывается в Швейцарии

ТАСС15:05

Все об уголовном деле экс-губернатора Дубровского. Известен даже исход

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