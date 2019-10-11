Происшествия
Газета.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.ТАСС15:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Киберспорт
Valve смягчит ограничения в матчмейкинге на время выходных
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление матчмейкинга, в котором исправила некоторые ошибки и ввела новые ограничения для поиска соперников.
Dota2.ru 16:26
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии
Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
REGNUM 16:56
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.
Интерфакс 16:14
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия 12:15
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Экономика
Нацбанк Украины: около 50% кредитов в банках являются проблемными
Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что примерно 50% кредитов в украинских банках являются проблемными.
RT на русском 14:49
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за болезни Заворотнюк
Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Московский Комсомолец 08:08
Единоборства
Стивен Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в ММА
Популярный американский актер Стивен Сигал в интервью RT рассказал своем отношении к чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
РИА Новости 15:12
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза 07:39
Культура
Культурно-образовательный центр откроют на нижегородской Стрелке
НИА Нижний Новгород 02:30
Общество
Стартовали публичные слушания по реновации в шести районах столицы
Стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Москва 24 08:18
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва вчера в 03:24
Политика
Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне
Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском 14:17
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26