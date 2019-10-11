Происшествия
Газета.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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с чего всё началось
Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.ТАСС15:03
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РИА Новости 01:15
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Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
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В Египте обнаружили древнейшую известную «карту» загробного мира, возраст которой оценили примерно в четыре тысячи лет.
МИР 24 09 октября в 04:42
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
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Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
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Forbes объяснил появление данных о долге в ₽1 трлн у «Сафмара»
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Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
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Тайфун «Хагибис» перенес «Формулу 1» в Японии на 13 октября
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Умер советский космонавт Алексей Леонов
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Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
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