Происшествия
Газета.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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с чего всё началось
Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.ТАСС15:03
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