Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

с чего всё началось

Задержать или допросить подозреваемого не представляется возможным - Дубровский уже несколько месяцев скрывается в Швейцарии, в доме, оформленном на сына, пишут СМИ. Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Политика Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года.

Общество Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".

Гаджеты Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.

Армия и оружие ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии Террористическая группировка "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") взяла на себя ответственность за подрыв двух бомб на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Спорт Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде Глава региона заявил, что строительство объектов уже началось.

Авто Транспортный налог изменился в России В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортного налога, передает информационное издание Autonews.ru.

Космос Марсоход нашел остатки соленого озера на Марсе Марсоход Curiosity обнаружил остатки древнего соленого озера на кратере Гейл.

Экономика В этом году Россия рекордно сэкономила На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Гаджеты Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена Новый Redmi Note 8 Pro официально представили в России и этот аппарат становится вторым в нашей стране, который имеет 64-Мп основную камеру.

Происшествия Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.

Гаджеты «Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини» Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Шоу-бизнес Суд определил наследников имущества Юлии Началовой В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.

Политика В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев В будущем количество беженцев только вырастет, как и угроза для Турции со стороны ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация).

Экономика Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 16% Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Хоккей Величкин ушел с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга» Магнитогорский «Металлург» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.

Происшествия В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.