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Курск сегодня
Курск сегодня

Экс-губернатор Михайлов умер на рабочем месте в Курске

Напомним, экс-глава региона и сенатор от Курской области Александр Михайлов скончался сегодня на 70-ом году жизни. Приемная сенатора находилась по адреск: Курск, Красная площадь, 6.В источнике
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Курские известия

Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями курскому губернатору

Курские известиявчера в 11:46
46ТВ

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

46ТВвчера в 12:26
ТАСС

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Александра Михайлова

ТАССвчера в 10:05
Kurskcity.ru

Роман Старовойт выразил соболезнования по поводу кончины Александра Михайлова

Kurskcity.ruвчера в 09:03
Друг для друга (Курск)

Роман Старовойт выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора Курской области

Друг для друга (Курск)вчера в 08:56
РИА Новости

Экс-глава Курской области Александр Михайлов умер от сердечного приступа

РИА Новостивчера в 08:38
ТРК Сейм (Курск)

Ушел из жизни экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

ТРК Сейм (Курск)вчера в 09:36

В ООН прокомментировали назначение Чубайса спецпредставителем президента РФ

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что секретариат организации с нетерпением ждёт сотрудничества с новым спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолием Чубайсом.
Аргументы и Факты18:35

Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве

В вакцинации от коронавируса, которая стартует в субботу в Москве, откажут жителям, болеющим ОРЗ, недавно поставившим другую вакцину и лицам старше 60 лет. сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
РИА Новости22:23

Михаил Науменков — об обмене в «Салават Юлаев»: «Мои вещи аккуратно вынесли из раздевалки. Это спортивная жизнь, тут не стоит сильно переживать»

Нет, мои вещи аккуратно вынесли из раздевалки в Екатеринбурге, а как раз следующий матч «Автомобилиста» был против «Салавата Юлаева».
Матч ТВвчера в 23:51

Трое участников беспорядков в колонии Копейска предстанут перед судом

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников массовых беспорядков в исправительной колонии строгого режима Копейска Челябинской области в 2012 году.
ТАССвчера в 08:02

Продажи автомобилей в Великобритании упали до минимума с 2008 года

Объем продаж новых автомобилей в Великобритании в ноябре упал на 27,4% в годовом выражении, до 113,8 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
ПРАЙМвчера в 04:30

Infiniti объявила о выходе двух новинок в России в 2021 году

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании Infiniti, к концу 2021 года японский автопроизводитель планирует начать продажи в России нового купе-кроссовера QX55 и кроссовера QX60 нового поколения.
Тарантас Ньюсвчера в 01:29