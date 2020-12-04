Экс-губернатор Михайлов умер на рабочем месте в Курске
Напомним, экс-глава региона и сенатор от Курской области Александр Михайлов скончался сегодня на 70-ом году жизни. Приемная сенатора находилась по адреск: Курск, Красная площадь, 6.В источнике
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