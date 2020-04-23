Коронавирус
РИА НовостиЭкс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома. Лома является столицей африканского государства Того.
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Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того
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Адебайор не собирается жертвовать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом
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