Коронавирус
РИА НовостиЭкс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома. Лома является столицей африканского государства Того.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того
Sport24.ruвчера в 22:35
Адебайор не собирается жертвовать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом
Спорт-Экспрессвчера в 18:16
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Интерфакс 05:29
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Происшествия
Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок
Посетителям магазинов Globus, у которых нет масок, предлагают купить средства защиты на входе за 30 рублей.
БИЗНЕС Online 08:33
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Футбол
В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты
УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия вчера в 03:14
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Футбол
«Интер» включился в борьбу за Погба
Soccer.ru 03:25
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд
Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк.
Финмаркет 09:03
Экономика
Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой
Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Общество
Еще двум больницам купили просроченные аппараты ИВЛ
В департаменте здравоохранения Владимиркой области сообщили, что просроченные аппараты ИВЛ, которые легли в основу уголовного дела из-за поставки из в горбольницу номер 6, пытались поставить еще в два медучреждения.
Московский Комсомолец 07:58
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на своей бывшей супруге
Актриса театра и кино сообщила в своем микроблоге радостную новость. Ее старший сын второй раз женился на бывшей супруге.
VSE42.RU 05:19
Общество
Четверть россиян поменяла планы на майские праздники и лето
Опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин (26%) принял решение изменить свои планы на майские праздники и летний отдых, сообщает "Газета.ру".
Толк 08:26
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Экономика
Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Армия и оружие
Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия
Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
REGNUM 08:56
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали о заражении коронавирусом у военных США в Сирии
Спикер МИД России Мария Захарова обращает внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом у американских военных в Сирии.
Московский Комсомолец 09:58