Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома. Лома является столицей африканского государства Того.
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Адебайор: кто говорит, что я не жертвую деньги, оставьте меня в покое. Делаю, что хочу

Чемпионат09:28

Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того

Sport24.ruвчера в 22:35

Экс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность

РИА Новости05:54

Адебайор о том, что не жертвует деньги на борьбу с коронавирусом: «Я делаю что хочу. Я не Дрогба и не Это’О»

Sports.ru07:38

Адебайор: «Я не буду жертвовать деньги на благотворительность»

Soccer.ruвчера в 20:17

Адебайор не собирается жертвовать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:16

Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом

Матч ТВвчера в 18:10
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Интерфакс 05:29
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
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Общество

В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 09:17
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Киберспорт

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Политика

Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Политика

Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Общество

Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок

Посетителям магазинов Globus, у которых нет масок, предлагают купить средства защиты на входе за 30 рублей.
БИЗНЕС Online 08:33
Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Дни24 07:53
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Футбол

В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты

УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия вчера в 03:14
Экономика

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
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Футбол

«Интер» включился в борьбу за Погба

Soccer.ru 03:25
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,8 млрд

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы выросли под воздействием положительной переоценки, размер которой оказался больше, чем объем операций на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Банком России пакета акций ПАО Сбербанк.
Финмаркет 09:03
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Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
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Общество

Еще двум больницам купили просроченные аппараты ИВЛ

В департаменте здравоохранения Владимиркой области сообщили, что просроченные аппараты ИВЛ, которые легли в основу уголовного дела из-за поставки из в горбольницу номер 6, пытались поставить еще в два медучреждения.
Московский Комсомолец 07:58
Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на своей бывшей супруге

Актриса театра и кино сообщила в своем микроблоге радостную новость. Ее старший сын второй раз женился на бывшей супруге.
VSE42.RU 05:19
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Кино

Джеймс Ганн назвал 10 самых недооцененных сериалов последних лет

КиноПоиск 04:10
Общество

Четверть россиян поменяла планы на майские праздники и лето

Опрос ВЦИОМ показал, что каждый четвертый россиянин (26%) принял решение изменить свои планы на майские праздники и летний отдых, сообщает "Газета.ру".
Толк 08:26
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Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
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Экономика

Путин оценил помощь банков россиянам

Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
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Армия и оружие

Министр ПНС Ливии обвинил ЧВК «Вагнер» в применении химоружия

Триполи, 23 апреля 2020, 15:56 — REGNUM Российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии, заявил министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
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Армия и оружие

В МИД РФ рассказали о заражении коронавирусом у военных США в Сирии

Спикер МИД России Мария Захарова обращает внимание на информацию о взрывном росте числа случаев заражения коронавирусом у американских военных в Сирии.
Московский Комсомолец 09:58
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