Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома. Лома является столицей африканского государства Того.
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Адебайор: кто говорит, что я не жертвую деньги, оставьте меня в покое. Делаю, что хочу

Чемпионат09:28

Адебайор о том, что не жертвует деньги на борьбу с коронавирусом: «Я делаю что хочу. Я не Дрогба и не Это’О»

Sports.ru07:38

Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом

Матч ТВвчера в 18:10

Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того

Sport24.ruвчера в 22:35

Адебайор: «Я не буду жертвовать деньги на благотворительность»

Soccer.ruвчера в 20:17

Адебайор не собирается жертвовать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 18:16

Экс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность

РИА Новости05:54
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Владимира Драчева пытаются лишить биатлонного правления

Господин Драчев добавил, что «очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить»: «Буду спрашивать, в чем дело, видимо, кто-то внутри правления провел свое правление».
Коммерсантъ 07:11
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня 03:01
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Здоровье

Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
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Общество

Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
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Здоровье

В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса

Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
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Политика

Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Общество

Торговые сети начали требовать от покупателей носить маски

Piter.tv 11:01
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Общество

Собянин назвал слишком рискованным разрешать прогулки москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще слишком рискованно разрешать жителям города прогулки.
Московский Комсомолец 11:47
Происшествия

МВД Подмосковья опровергло данные о нападениях безработных на граждан

Распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы участившихся в Московской области случаях нападения безработных граждан на женщин и пожилых людей вблизи супермаркетов и аптек не соответствуют действительности, заявили в региональном главке МВД России.
RT на русском 11:46
Политика

Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников

МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
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Армия и оружие

Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»

Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
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В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
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Общество

ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08
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Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Компания РЖД изменила правила покупки билетов на поезда, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:30
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
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Происшествия

Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии

Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия 09:00
Здоровье

В Башкирии врачей от коронавируса защитит специальная комиссия

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики рассказал о создании межведомственной комиссии, которая будет контролировать ситуацию по защите врачей в медицинских учреждениях.
Телеканал UTV 07:15
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Общество

Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом

Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Центробанк допустил отток вкладов

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Сын Яны Поплавской женился на своей бывшей супруге

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Больше всего машин без пропусков приезжает в Москву из пяти регионов

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков.
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