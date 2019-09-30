Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЭкс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
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Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

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«Позвоните мне, когда понадоблюсь». Хонда заявил о желании вернуться в «Милан»

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Экс-игрок ЦСКА Хонда вслед за «Манчестер Юнайтед» предложил услуги «Милану»

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Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
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Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

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Мамаев рассказал жене о жизни в колонии

Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
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Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
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В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ

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Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии

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Подсчитан объем «серых» зарплат в России

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Дзюба — о «Зените» Виллаш-Боаша: это лучший состав в истории российского футбола

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В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

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Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
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Установку оборудования для надежного Рунета начали на Урале

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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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