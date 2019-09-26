Футбол
Газета.RuЭкс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам
Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
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Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии
Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Армия и оружие
Сирийский офицер назвал лучший советский танк
Полковник сирийской армии Мохаммед Гуни рассказал российским журналистам о том, что высоко ценит танки советской разработки.
Дни24 06:06
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Политика
NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя
Неназванные сотрудник спецслужб, подавший жалобу на президента США Дональда Трампа, является сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет The New York Times со ссылкой на три источника.
РБК 18:12
Авто
Suzuki выпустит дешевый паркетник
Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд 08:45
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.
Gazeta.SPb 17:10
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews 04:14
Авто
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс вчера в 10:10
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Как выяснили исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика.
Газета.Ru 15:04
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Наука
Российские исследователи обнаружили новый класс антибиотиков
Российские ученые сделали ставку на обнаружение новых хемотипов, что более эффективно при поиске антибактериальных препаратов.
Капитал страны 13:13
Общество
МЧС подтвердило введение запрета на курение на балконах
МЧС подтвердило, что для россиян введут запрет на курение на балконах квартир жилых домов.
Газета.Ru 12:29
Политика
Торговые переговоры между США и Китаем пройдут в начале октября
Очередной раунд переговоров делегаций из США и Китая по торговле состоится 10 октября в Вашингтоне, передает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 18:13
Политика
В Польше работу «Газпрома» связали с «газовой трагедией»
По мнению Вожняка, если бы российской компании не ограничили доступ к Opal, на юго-востоке Польши не хватило бы газа.
РИА Новости 17:57
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Общество
В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России
РБК вчера в 12:30
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС 18:04
Экономика
Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика
Зеленский оправдался за критику Макрона и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о причинах своих критических высказываний в адрес коллег во время телефонной беседы с главой США Дональдом Трампом.
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru 24 сентября в 13:52
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 24 сентября в 03:19
Политика
Минюст США готовится начать расследование в отношении Facebook
Министерство юстиции США готовится инициировать собственное антимонопольное расследование в отношении компании Facebook.
ФАН вчера в 21:40