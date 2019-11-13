Футбол
Газета.RuЭкс-игрок «Локомотива» рассказал о нападении скинхедов
Бывший нападающий "Ростова" и московского "Локомотива" Исо Каньенда рассказал о том, как на него напал скинхед, передает "Чемпионат.com". По словам футболиста сборной Малайзии, у него хотели отнять деньги и вещи.
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Экс-форвард «Локомотива» Каньенда: «Муслин просил 2,5 тыс долларов в месяц за место в составе»
Спорт БИЗНЕС Online02:40
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