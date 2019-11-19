Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-игрок «Марселя» арестован полицией при изъятии тонны гашиша

Бывший форвард "Марселя" и испанской "Малаги" Серхио Контерас, известный также как Коке, был арестован по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщает AFP. В ходе полицейских рейдов было арестовано около 20 человек, в число которых вошел и экс-футболист.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

Sport24.ruвчера в 15:47

Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками

Газета.Ruвчера в 16:18

Коке арестован. Он был одним из главарей наркопреступников

Metaratingsвчера в 09:44

Бывшего футболиста арестовали в Испании за наркоторговлю

Инфо24вчера в 10:42

Экс-игрок «Малаги» Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Чемпионат14:44

Экс-игрока «Малаги» арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Спорт-Экспресс15:29

Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша

Sports.ru15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес

Разин назвал Кудрявцеву «грязной»

Мужчина никогда не скрывал своего негативного отношения к Кудрявцевой, утверждая, что знает о ее «темном прошлом».
WomanHit.ru 03:52
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

Зеленский приехал осмотреть возвращенные Украине корабли

Газета.Ru 16:58
Технологии

В России может появиться быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом.
Аргументы и Факты 17:53
Технологии

«Солнечную печь» с температурой более 1000 градусов разработали в США

ТАСС Наука 09:32
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Здоровье

В Ростовской области за неделю более 10 тысяч жителей заболели ОРВИ

В настоящее время в Ростовской области прививки от гриппа сделали более 2 млн человек. Свыше 550 тысяч из них – ростовчане.
Don24 00:05
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва 06:57
Общество

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Политика

Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу

Телеканал 360° 15:31
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Транспорт

Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
ТАСС 16:03
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Lenta.ru 16:36
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Армия и оружие

Российские комплексы «Панцирь» защитили авиасалон в Дубае

Военное дело 09:25
Футбол

Определились 20 участников Евро-2020

Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в марте 2020 года между 16 командами, получившими это право благодаря результатам, показанным в Лиге наций.
Советский спорт 00:56
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Газета.Ru 12:09
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Экономика

ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга

Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
ПРАЙМ 16:46
Баскетбол

ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
Газета.Ru 18:12
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой

Девятилетнюю девочку, пропавшую в кубанском хуторе Родниковском во время прогулки, нашли живой.
ТАСС 03:25
Музыка

Уроженцев России выдвинули на «Грэмми»

Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии "Грэмми" (Grammy) в номинации "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".
Газета.Ru 16:36
Гаджеты

Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
The GEEK 14:24
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Кино

СМИ узнали о планах снять вторую часть «Джокера»

РБК 13:50
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Политика

Власти Палестины собираются подать иск против Помпео

Палестинские власти хотят подать иск в Международный уголовный суд против государственного секретаря США Майка Помпео после его заявления об израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, передает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики.
Аргументы и Факты 11:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное