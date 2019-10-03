Футбол
Газета.RuЭкс-игрок «Спартака» Промес разыграл одноклубника
Видео розыгрыша было опубликовано в твиттере клуба. Экс-игрок московского "Спартака" подошел к Зиешу, сидящему на трибуне возле тренировочного поля, со спины и вылил за шиворот воду из бутылки. Промес быстро спрятался, однако партнер по команде быстро нашел "хулигана" и отомстил тем же способом.
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