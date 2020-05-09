Бывший футболист московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией Загреба за угрозы жене и родственникам, и попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться с проблемами. Ранее стало известно, что экс-игрок сборной Хорватии угрожал убить свою жену, ее мать и сестру.

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

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