Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

Бывший футболист московского "Спартака" Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией Загреба за угрозы жене и родственникам, и попросил СМИ дать ему возможность самому разобраться с проблемами. Ранее стало известно, что экс-игрок сборной Хорватии угрожал убить свою жену, ее мать и сестру.
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В отношении экс-игрока «Спартака» Вукоевича возбуждено уголовное дело. Ему вменяют угрозы убийством жене и теще

Sport24.ru08:11

Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией. Его жена не заинтересована в уголовном преследовании

Матч ТВ16:38

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

РИА Новости16:12

Кричал «Слава Украине!», теперь чуть не убил жену. Экс-спартаковец Вукоевич опять угодил в скандал

Советский спорт11:00

Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене

Спорт день за днем08:16

Угрожавший убийством жене экс-игрок «Спартака» и киевского «Динамо» подтвердил задержание полицией

Metaratings16:53

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru07:40
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Общество

Бак российской ракеты взорвался в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
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Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
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Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России

Москва, 10 мая 2020, 03:41 — REGNUM Россия планирует дальнейшее развитие армии через оснащение самыми передовыми образцами оружия.
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Общество

Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

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Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, когда откроют детсады и школы

Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений.
РИА Новости 14:22
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
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Политика

В ОНФ осудили блокировку сообщений с фото Знамени Победы в Facebook

В Общероссийском народном фронте раскритиковали блокировку в Facebook сообщений с изображением Знамени Победы.
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Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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«Витязь» обменял в «Трактор» Бывальцева и права на Оберга

Подмосковный "Витязь" обменял нападающего Алексея Бывальцева и права на шведского форварда Понтуса Оберга в "Трактор" на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте челябинского клуба.
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В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ 14:09
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Слезы наворачиваются: барнаульцы вышли на День Победы вопреки коронавирусу и ради памяти героев

Пусть и не было массовых мероприятий, но многие пришли возложить цветы и почтить память героев на Мемориал Славы.
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Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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В РФ ужесточат требования к ввозу праворульных машин

По данным издания Autonews.ru, в Россию запретят ввоз праворульных транспортных средств категории М2 и М3 (самосвалы, пассажирские автобусы, погрузчики и строительная спецтехника).
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Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году

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Российский миллиардер предложил губернатору закрыть Оленегорск

Крупнейший акционер "Северстали" Алексей Мордашов предложил главе региона Андрею Чибису закрыть Оленегорск, где находится предприятие компании - комбинат "Олкон".
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Навальный вступился за Россию и Победу, про которую забыл Трамп

Про Россию, которая 9 мая отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне сказано не было ни слова.
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Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
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Киберспорт

Слухи: Blizzard анонсирует и выпустит в этом году Diablo II Resurrected — ремастер оригинальной Diablo II

Согласно источникам французского издания ActuGaming, Blizzard Entertainment готовит несколько новых проектов, одним из которых является обновлённая версия Diablo II.
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Музыка

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

В США на 88-м году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.
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Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

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Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе

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