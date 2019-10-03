Футбол
MetaratingsЭкс-игрок «Зенита» Маркизио завершил карьеру
Бывший хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» поблагодарил завершившего карьеру Маркизио за вклад в чемпионство
Спорт-Экспрессвчера в 10:09
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия
Возле Крымского моста нашли три авиабомбы времен ВОВ
Московский Комсомолец 01:48
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Коммерсантъ вчера в 05:06
Технологии
На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы
Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире.
РИА Новости вчера в 21:02
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово 02 октября в 07:23
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Происшествия
В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН
Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
ТАСС 04:01
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Здоровье
Качество морской воды в Крыму сильно ухудшилось, – Роспотребнадзор
За последние шесть лет качество морской воды у берегов Крыма значительно ухудшилось.
ForPost 02:20
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 4 тыс. кв. м
По имеющейся информации, горение возникло в 5:11 на площади почти 4 тыс. кв. м.
Известия 00:09
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк освободилась от долгов
Решением столичного суда требования банка были частично удовлетворены, а в пользу истца взыскана задолженность в размере $537 тыс. В перечень входили и пошлины — 60 тыс. руб. Но к 2017 году Анастасия выплатила лишь $8 тыс. К 2019 году Заворотнюк, согласно документам, рассчиталась с долгами.
Газета.Ru 03:24
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Российская газета вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку журнала
Голливудская кинозвезда Анджелина Джоли появилась обнаженной на обложке нового номера французского журнала Madame Figaro.
Вечерний курьер 03:27
Здоровье
В Казань эвакуировали девочку, родившуюся в Турции
Ребенок появился на свет раньше срока Родившуюся месячную девочку эвакуировали в Казань из Турции и передали врачам, сообщают в Генконсульстве России в Анталье.
Казань24 02:01
Происшествия
Российскую журналистку задержали в Иране
Lenta.ru 04:00
Происшествия
Авиарейс из Барнаула в Москву задержали на 11 часов
Вылет самолёта рейсом Барнаул — Москва задержали на 11 часов. Об этом 4 октября сообщает министерство транспорта Алтайского края.
REGNUM 01:39
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Территория новостей вчера в 18:29
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Политика
Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы
Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:50
Экономика
Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов
Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19