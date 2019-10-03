Футбол

MetaratingsMetaratingsЭкс-игрок «Зенита» Маркизио завершил карьеру

Бывший хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на специальной пресс-конференции.
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