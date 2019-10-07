Футбол
Газета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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СМИ анонсировали крупнейшую за 25 лет переброску войск США в Европу
Журнал отмечает, что переброска американских военных будет крупнейшей за последние 25 лет.
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Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко.
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга
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Кремль назвал неприемлемым допрос депутата Госдумы сотрудниками ФБР
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