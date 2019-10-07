Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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Экс-зенитовец Молло мечтает вернуться в Россию

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Экс-полузащитник «Зенита» и «Крыльев» Молло намерен зимой вернуться в Россию

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Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

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Агент заявил, что экс-футболист «Зенита» Молло умоляет о возвращении в Россию

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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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