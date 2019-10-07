Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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Агент заявил, что экс-футболист «Зенита» Молло умоляет о возвращении в Россию

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Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

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Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
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Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
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Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
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