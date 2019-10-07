Футбол
Газета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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Экономика
Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Газета.Ru 05:05
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс 00:32
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика
Добровольцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Глава подразделения "Азов", экс-депутат Рады Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.
Газета.Ru 04:23
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»
Кривонис отметила, что много нарушений прокурорами выявляется в области организации питания детей.
ТАСС 04:51
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Политика
Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском 04:47
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Экономика
Банк HSBC решил сократить до 10 тысяч рабочих мест
Крупнейший банк Европы, британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы подготовил меры по сокращению расходов, выполнение которых может привести к сокращению до 10 тысяч рабочих мест.
Интерфакс 05:02
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Игры
Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов
На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
Cyber.sports.ru 03:50
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Космос
Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.
Коммерсантъ 05 октября в 23:53