Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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Дмитрий Чельцов: «Молло каждое трансферное окно звонит и умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию»

Матч ТВ03:35

Экс-полузащитник «Зенита» и «Крыльев» Молло намерен зимой вернуться в Россию

Sport24.ru01:58

Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию

Газета.Ru02:49

Дмитрий Чельцов: «Молло каждое трансферное окно звонит и умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию»

Sportbox.RU03:35
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Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
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Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
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Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
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