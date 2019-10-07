Футбол
Газета.RuЭкс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн". Напомним, что полузащитник покинул стан сине-бело-голубых, чтобы стать игроков английского "Фулхэма".
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Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Гаджеты
В Сети опубликовали цены на линейку новых Google Pixel 4
В Сети были опубликованы цены на новые Google Pixel 4. Базовый вариант этой модельной линейки обойдется покупателю в 789 долларов, этот показатель значительно ниже предыдущих данных, которые появились в интернете.
Дни24 вчера в 10:27
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Кино
Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками
Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor 05 октября в 22:26
Общество
Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.
РБК 03:15
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Происшествия
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
РИА Новости 02:55
Футбол
Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.
Бомбардир.ру вчера в 23:23
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском 05 октября в 14:07
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
RT на русском вчера в 05:43
Политика
Трамп призвал объявить Пелоси импичмент
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент.
Известия 00:58
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Политика
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Происшествия
4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
Автобус, ехавший из Таллина, попал в ДТП в Ленинградской области. Авария произошла в районе деревни Зимитицы на трассе "Нарва".
РЕН ТВ 03:30
Наука
Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.
МедиаПоток 05 октября в 05:50
Космос
Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.
Коммерсантъ 05 октября в 23:53
Политика
Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
REGNUM 03:12
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16