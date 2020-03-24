Коронавирус
Нева СпортЭкс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали.
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Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Общество
Жуковский может начать принимать россиян из стран с коронавирусом
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и госкорпорации «Ростех» изучить готовность аэропорта Жуковский к приёму людей, прилетающих из стран с большим числом заражений COVID-19.
Происшествия
Убийцу ребенка в Нарьян-Маре освободили от уголовной ответственности
Убийцу шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара освободили от уголовной ответственности, передает ТАСС.
Космос
Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
Армия и оружие
Из США военно-транспортным самолетом в Турцию доставляют ядерное оружие?
Американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing С-17А Globemaster III вылетел в ночь с 23 на 24 марта с авиабазы Kirtland («Киртленд», штат Нью-Мексико) курсом на военную авиабазу Inchirlik («Инджирлик») на юге Турции.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Наука
Ученые из Исландии обнаружили 40 новых мутаций коронавируса
Ученые из Исландии в ходе новых исследований выявили 40 новых мутаций коронавируса. В научной работе тесты прошли почти 10 тысяч человек.
Общество
Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве
Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Политика
Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку
Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
Энергетика
Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет
В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Космос
Телескоп Hubble показал «колыбель» массивных звезд
Снимок сделан космическим телескопом Hubble. Сама туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Солнечной системы.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина
В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Культура
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.