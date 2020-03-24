Коронавирус

Нева СпортНева СпортЭкс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом

Отмечается, что в данный момент экс-футболист петербургского «Зенита» находится в Боткинской больнице. Также известно, что ранее вместе с Астафьевым госпитализировали еще одного футболиста «Ленинградца», защитника Илью Баннова, но его тест оказался отрицательным, и игрока выписали.
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Игрок «Виченцы» заразился коронавирусом, хотя был на самоизоляции с 9 марта

Sports.ru13:00

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Бывшего игрока «Зенита» госпитализировали. У него подозрение на коронавирус

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«Зенит» отреагировал на заражение своего бывшего игрока коронавирусом

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«Зенит» пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружили коронавирус

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В «Ленинградце» рассказали о самочувствии заражённого коронавирусом Астафьева

78.ru10:13

Экс-игрок «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом. COVID-19 добрался до российского футбола

Sport24.ru10:15
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

Жуковский может начать принимать россиян из стран с коронавирусом

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и госкорпорации «Ростех» изучить готовность аэропорта Жуковский к приёму людей, прилетающих из стран с большим числом заражений COVID-19.
News.ru 12:06
Происшествия

Убийцу ребенка в Нарьян-Маре освободили от уголовной ответственности

Убийцу шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара освободили от уголовной ответственности, передает ТАСС.
BFM.ru 13:19
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Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Южный Федеральный вчера в 22:07
Армия и оружие

Из США военно-транспортным самолетом в Турцию доставляют ядерное оружие?

Американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing С-17А Globemaster III вылетел в ночь с 23 на 24 марта с авиабазы Kirtland («Киртленд», штат Нью-Мексико) курсом на военную авиабазу Inchirlik («Инджирлик») на юге Турции.
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Наука

Ученые из Исландии обнаружили 40 новых мутаций коронавируса

Ученые из Исландии в ходе новых исследований выявили 40 новых мутаций коронавируса. В научной работе тесты прошли почти 10 тысяч человек.
OAnews 13:25
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 07:52
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
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Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Вести.Ru 12:25
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Lenta.ru 12:44
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

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Телескоп Hubble показал «колыбель» массивных звезд

Снимок сделан космическим телескопом Hubble. Сама туманность находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Солнечной системы.
Портал Поиск 22 марта в 03:40
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
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В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
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