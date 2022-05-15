ЧемпионатЭкс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 летБывший нападающий молодёжной и резервных команд «Барселоны», аргентинец Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине.ЧемпионатАвтомобиль с нападающим вылетел с дороги и врезался в дерево.Спорт-ЭкспрессПресс-служба «Барселоны» выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.ЧемпионатРолон выступал за вторую команду «Барселоны» и юношескую сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат Южной Америки до 20 лет.КМВ НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruLiveResult.RuСпортКПМатч ТВКомсомольская Правда - СпортФАНСлово и ДелоРамблерBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событииЭкс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 летЧемпионат07:00Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 летГазета.Ru04:16Бывший игрок «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофеЕвро-футбол.ру05:16Бывший игрок «Барселоны» Макси Ролон трагически погиб в возрасте 27 летSport24.ru04:56Бывший футболист «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 летСпорт-Экспресс04:35Бывший футболист молодежной команды «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 летРИА Новости05:21Воспитанник «Барселоны» аргентинский футболист Макси Ролон погиб в 27 летLenta.ru04:00Показать ещёОценить1Поделиться