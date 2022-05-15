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Экс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 лет

Бывший нападающий молодёжной и резервных команд «Барселоны», аргентинец Макси Ролон трагически погиб в ДТП в Аргентине.
Чемпионат
Автомобиль с нападающим вылетел с дороги и врезался в дерево.
Спорт-Экспресс
Пресс-служба «Барселоны» выразила соболезнования родственникам Макси Ролона.
Чемпионат
Ролон выступал за вторую команду «Барселоны» и юношескую сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат Южной Америки до 20 лет.
КМВ Новости

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Экс-игрок клубной системы «Барселоны» Макси Ролон погиб в ДТП в возрасте 27 лет
Чемпионат07:00
Воспитанник «Барселоны» погиб в автокатастрофе в возрасте 27 лет
Газета.Ru04:16
Бывший игрок «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе
Евро-футбол.ру05:16
Бывший игрок «Барселоны» Макси Ролон трагически погиб в возрасте 27 лет
Sport24.ru04:56
Бывший футболист «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет
Спорт-Экспресс04:35
Бывший футболист молодежной команды «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет
РИА Новости05:21
Воспитанник «Барселоны» аргентинский футболист Макси Ролон погиб в 27 лет
Lenta.ru04:00

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