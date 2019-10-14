Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов выступил против натурализации иностранных игроков в национальной команде, передает "Советский спорт". В составе сборной на данный момент играют два натурализованных игрока, причем оба бразильцы.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в ранее контролируемый курдами город Табка Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировался курдами, и продолжает движение дальше на север, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Общество Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина» Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

Экономика ФРС США возвращается к скупке активов Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.

Политика В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.

Здоровье Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Футбол Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Транспорт Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».

Хоккей 12 и 13 октября – большой женский хоккей в Пересвете В городе Пересвет 12 и 13 октября состоится второй круг отборочного этапа турнира Лиги женского хоккея в группе «В1» дивизиона «Алексей Касатонов».

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.

Происшествия Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.