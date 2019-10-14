Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игрок сборной России выступил против натурализации

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Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов выступил против натурализации иностранных игроков в национальной команде, передает "Советский спорт". В составе сборной на данный момент играют два натурализованных игрока, причем оба бразильцы.
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