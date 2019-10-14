Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игрок сборной России выступил против натурализации

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов выступил против натурализации иностранных игроков в национальной команде, передает "Советский спорт". В составе сборной на данный момент играют два натурализованных игрока, причем оба бразильцы.
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Билялетдинов: Все-таки за сборную России должны играть россияне

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Билялетдинов: уважаю Гильерме и Фернандеса, но за сборную должны играть россияне

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Экс-игрок сборной России выступил против натурализации

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Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
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Между Россией и Казахстаном обострился уголь

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США должны остановить турецкие войска, либо позволить договориться курдам с Россией и Сирией для привлечения ВКС РФ к охране бесполетной зоны на северо-востоке Сирии, требуют курдские вооруженные отряды.
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Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

REGNUM вчера в 23:32
Политика

В ФРГ отметили важность диалога ЕС и Турции на фоне событий в Сирии

Со своей стороны глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, прибывший на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, заявил, что операция Турции на севере Сирии после достижения договоренности о взаимодействии между курдами и Дамаском, угрожает безопасности стран-членов НАТО.
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В России завершается переход на цифровое телевидение

Коммерсантъ вчера в 22:33
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
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Росбалт вчера в 16:22
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

Выходец с Кавказа убит в Киеве

Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
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Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
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Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости вчера в 15:12
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Трамп заявил о подготовке жестких санкций против Турции

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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
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Сборная Нидерландов переиграла Белоруссию в матче отбора Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020.
Газета.Ru вчера в 13:50
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Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму.
Вести.Ru вчера в 15:15
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Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
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Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе

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Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
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«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд

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ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
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Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
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Азиза призналась в романе с Абдуловым

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