Футбол
Газета.RuЭкс-игрок сборной России выступил против натурализации
Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов выступил против натурализации иностранных игроков в национальной команде, передает "Советский спорт". В составе сборной на данный момент играют два натурализованных игрока, причем оба бразильцы.
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В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта
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ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
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