Происшествия

Газета.RuГазета.RuМетцельдер подозревается в распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии, прославленный футболист Кристоф Метцельдер оказался в центре громкого скандала. 3 сентября стало известно, что экс-спортсмен подозревается в распространении детской порнографии.
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Бывшего защитника «Реала» и сборной Германии подозревают в распространении детской порнографии

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Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
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