Происшествия
Газета.RuМетцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Бывший защитник сборной Германии, прославленный футболист Кристоф Метцельдер оказался в центре громкого скандала. 3 сентября стало известно, что экс-спортсмен подозревается в распространении детской порнографии.
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«Отправил невесте 15 фото в вотсапе». Экс-защитник «Реала» попался на детском порно
Sport24.ruвчера в 17:16
Бывший защитник «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Советский спортвчера в 15:17
Экс-игрок «Реала» Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Sports.ruвчера в 16:22
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
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