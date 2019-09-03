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Газета.RuЭкс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild. По информации издания, с заявлением в полицию Гамбурга обратилась девушка экс-спортсмена.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Вашингтон
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