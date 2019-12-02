Футбол
Gazeta.SPbЭкс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили
Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Как рассказала жена Фернандо Риксена, усопшего кремировали.
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Экс-футболиста «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили. Он умер 2,5 месяца назад
Sport24.ruвчера в 22:22
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