Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPbЭкс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Как рассказала жена Фернандо Риксена, усопшего кремировали.
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Экс-футболиста «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили. Он умер 2,5 месяца назад

Sport24.ruвчера в 22:22

Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Газета.Ru01:05

Бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена до сих пор не похоронили

Петербургский дневник00:46

Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

Gazeta.SPb01:58
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Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
РБК 03:31
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Происшествия

После страшного ДТП в Забайкалье объявлен день траура

Свободная Пресса вчера в 21:23
Футбол

Хаби Алонсо: Зидан находится на другом уровне по сравнению с другими тренерами

Главный тренер дублирующего состава «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми он работал на протяжении карьеры футболиста.
Чемпионат вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

REGNUM 00:25
Происшествия

В Петербурге два сотрудника автосалона угнали 18 машин с работы

На севере Петербурга из автосалона по улице Оптиков пропали 18 автомобилей.
Российская газета 02:58
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК

Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу журналиста Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя СК РФ по сообщению о совершении преступлении в отношении журналиста сотрудниками полиции.
ТАСС 03:07
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Экономика

Ростех продаст землю Казанского вертолетного завода

"Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы", - уточнили в Ростехе.
ТАСС 03:13
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной.
Страна Советов on-line вчера в 08:23
Биатлон

Фуркад раскритиковал рекомендации WADA об изоляции российского спорта

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до турниров только "чистых" спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим национальным флагом на крупных стартах.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru вчера в 02:11
Общество

Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Эксперты прогнозируют, что большинство россиян не доживут до пенсионного возраста.
9111.ru 02:39
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Экономика

Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году

В 2020 году зарплаты работников бюджетной сферы будут расти опережающими темпами, заявил министр финансов Максим Ермолович.
Евразия.Эксперт 01:54
Музыка

Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве

Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Discover24 01:50
Кино

Появились новые кадры со съемочной площадки «Аватара 2»

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года. Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки.
Piter.tv 01:27
Экономика

В Центробанке допустили снижение ставок по ипотеке до 7%

В России снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия-1».
REGNUM вчера в 10:28
Политика

Зеленский считает, что США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты могут помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма.
ТАСС 03:10
Происшествия

В Миассе осудили посредника в передаче взяток чиновнику Минобороны

Российская газета 01:37
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина и Зеленского

Кремль подтвердил намерение провести в Париже двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ТВ Центр вчера в 08:07
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
REGNUM 03:41
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Происшествия

Иранское судно горит в порту Астрахани

В пресс-службе уточнили, что на судне имеется задымление, пострадавших нет.
Интерфакс - Россия 03:13
Здоровье

Врач назвал четыре главных врага сосудов

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.
News.ru вчера в 14:39
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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