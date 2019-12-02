Прах бывшего футболиста петербургского «Зенита» и шотландского «Рейнджерс» Фернандо Риксена до сих пор не захоронен. Как рассказала жена Фернандо Риксена, усопшего кремировали.

Экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не похоронили

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