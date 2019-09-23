Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Бывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД на 260 миллионов рублей

Матч ТВ06:32

Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД

Советский спорт06:11

Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД

РАПСИ04:33

Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Lenta.ru05:38

Экс-футболисты сборной России объединились в иске к МВД

Взгляд.ру04:44

Экс-игроки сборной России намерены объединить иски к МВД на 260 млн руб

Sports.ru05:55

Замоскворецкий суд Москвы начнёт рассматривать иск бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина к МВД

Эхо Москвы01:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Наука

В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

Профиль 21 сентября в 15:40
Футбол

Роналду пропустит матч «Юве» с «Брешией». Он вне заявки из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч 5-го тура Серии А против «Брешии» из-за травмы.
Sports.ru 13:33
Общество

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество

Жителей нижегородских деревень могут расселить для создания космодрома

News.ru 10:20
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Космос

«Орел» станет универсальным кораблем для орбитальных и лунных миссий

Хакасия-Информ вчера в 22:43
Политика

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика

Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине

Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес

Врачи подтвердили, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна

Диагноз Анастасии поставили в Германии. Там же в апреле ей провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль.
Вокруг ТВ 11:45
Шоу-бизнес

Николь Кидман рассказала о выбравших сайентологию и Тома Круза детях

По информации ряда источников, отношения Николь Кидман с приёмными детьми были настолько напряжены, что ей запретили посещать свадьбу Коннора.
News.ru вчера в 09:30
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru

РИА Новости 12:08
Происшествия

Круг причастных к убийству Михаила Круга замкнулся

Коммерсантъ 14:00
Происшествия

Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево

Газета.Ru 13:31
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru 10:50
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика

На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Кино

Актеры Лю Кан и Джонни Кейдж сыграли в Mortal Kombat

Дни24 11:50
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Единоборства

Абдулрашид Садулаев в четвёртый раз стал чемпионом мира

Абдулрашид Садулаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг.
РИА Дагестан вчера в 10:40
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Путешествия

Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию

Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Наука

В компании Google создали самый мощный в мире квантовый компьютер

Ugpressa.ru 00:10
Кино

Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Кино

В США пройдет церемония вручения премии «Эмми»

В ночь с 22 на 23 сентября пройдет церемония вручения главной телевизионной премии — «Эмми».
Культуромания вчера в 04:41
Экономика

Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Игры

Для Fallout 4 вышел новый мод, предлагающий игрокам выживать в снегах

Дни24 12:21
Футбол

Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20

Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Алдонин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2005
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Сычёв
Российский футболист
Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное