Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
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Бывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД на 260 миллионов рублей

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Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД

РАПСИ04:33

Экс-игроки сборной России намерены объединить иски к МВД на 260 млн руб

Sports.ru05:55

Бывшие футболисты сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей

Lenta.ru05:38

Экс-футболисты сборной России объединились в иске к МВД

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Бывшие игроки сборной России намерены объединить иски к МВД

Советский спорт06:11

Замоскворецкий суд Москвы начнёт рассматривать иск бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина к МВД

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