Футбол
Газета.RuЭкс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру вчера в 13:34
Гаджеты
Продажи миниатюрных смартфонов Palm стартуют в России
Ореанда-Новости 04:17
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Политика
Кабмин назвал преждевременными сведения о сокращении госслужащих
Представители кабмина назвали преждевременной информацию о том, что в России пройдет масштабное сокращение госслужащих.
Актуальные Новости 08:08
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания 09:18
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Игры
Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4
Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
3DNews 07:43
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews вчера в 13:41
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Футбол
«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Происшествия
В Австрии девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете
Девять человек получили ранения при взрыве газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль, сообщает в понедельник газета Kurier.
РИА Новости 08:09
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание в РФ
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что всю наступившую неделю в РФ будет прохладно, а средние температурные показатели упадут до октябрьских норм.
Политическая Экспертиза 02:36
Экономика
Правительство доработало предложения о прожиточном минимуме для должников
Речь шла в том числе о том, что после взыскания на счетах должников должна быть сумма не меньше прожиточного минимума.
РБК 10:19
Политика
Украина прекратила пропуск машин в Крым на одном из погранпунктов
Пограничная служба Украины прекратила пропуск в Крым на одном из трех пунктов пропуска на российско-украинском участке границы.
Газета.Ru 09:17
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36
Общество
Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге
Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.
RT на русском 09:40
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05