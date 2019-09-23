Футбол

Газета.RuГазета.RuЭкс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей

Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
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Бывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД на 260 миллионов рублей

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Дмитрий Сычёв
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Российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
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