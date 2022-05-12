Будьте в Плюсе

Футболист Марсело получил годовой запас освежителя воздуха после приступа метеоризма

Производитель средств личной гигиены Dude Wipes отреагировал на историю с экс-защитником «Лиона» Марсело, которого выгнали из клуба за метеоризм в раздевалке.
Матч ТВ
Марсело покинул "Лион", за который выступал с 2017 года, в январе.
Футбол России
Матч с «Анже», который прошел 15 августа 2021 года, стал последним для Марсело в футболке «Лиона».
Матч ТВ
28 января бразильский защитник перешел в «Бордо» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.
Матч ТВ

Подробнее о событии

Портившему воздух в раздевалке Марсело вручили годовой запас средств личной гигиены
Комсомольская Правда - Спорт10:57
Экс-игроку «Лиона», портившему воздух, подарили набор освежителей и туалетной бумаги
Чемпионат12:30
Изгнанному из «Лиона» за приступ метеоризма футболисту Фильо подарили туалетную бумагу
Lenta.ru11:53
Футболист Марсело получил годовой запас освежителя воздуха после приступа метеоризма
РИА Новости11:49
Бывшему защитнику «Лиона», портившему воздух в раздевалке, подарили годовой запас освежителя воздуха
Евро-футбол.ру12:47
Бывшему игроку «Лиона» подарили годовой запас туалетной бумаги
LiveResult.Ru10:51
Годовой запас туалетной бумаги подарили портившему воздух в раздевалке Марсело
Матч ТВ10:28

Интересное

Небензя на СБ ООН рассказал послу Франции, что тот, согласно учебнику с Украины, украинец

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг привел цитаты из современных украинских учебников географии и истории.
ТАСС12:43

РИА «Новости»: российские ПВО сбили две кассетные ракеты на окраине Херсона

Российские средства противовоздушной обороны сбили две кассетные ракеты над украинским Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Газета.Ru13:09

ESO впервые в истории предоставила снимок черной дыры в центре Млечного Пути

Ученые из исследовательской группы Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration опубликовали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь, сообщается на сайте EHT.
РИА Новости11:25

Польша заявила о готовности отключиться от газопровода Ямал—Европа

28 апреля компания сообщила, что Польша покупает российский газ через Германию, вопреки своим заявлениям о намерениях отказаться от поставок российского газа.
Коммерсантъ12:43

Литва объявила об отзыве посла из России с 1 июня и закрытии генконсульства в Петербурге

Министерство иностранных дел Литвы внесло в сейм проект декрета об отзыве посла из России и ликвидации генерального консульства в Санкт-Петербурге.
РИА Новости11:26

Глава Чечни Кадыров назвал нападение на посла России в Польше нарушением всех норм

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве.
РИА Новости11:00

Появилось видео, как «Солнцепек» ВС из РФ выжигает штаб ВСУ на Донбассе

В Сети появились кадры, как российское мощное оружие ТОК-1А "Солнцепёк" в буквальном смысле выжигает здание, в котором ранее засели боевики ВСУ и националисты, запрещенных в РФ формирований.
NVL12:32

Премьер Британии Джонсон заявил, что украинских беженцев не будут высылать в Руанду

Прибывающих в Великобританию украинских беженцев не будут отправлять в Руанду после вступления в силу нового соглашения о нелегальных мигрантах, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
РИА Новости11:41

РВ: спецназ «Отважных» ведёт рельсовую военную операцию на Днепропетровщине

Новостной портал «Русская весна» предоставил информацию о том, что специальная операция на территории Украины идет полным ходом.
Banki Loans10:24

В США из-за антироссийских санкций возник дефицит детских смесей

Полки в магазинах опустели, с поставками новых партий проблемы – из-за нарушений логистики на фоне санкций.
РЕН ТВ04:04