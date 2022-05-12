РИА НовостиФутболист Марсело получил годовой запас освежителя воздуха после приступа метеоризмаПроизводитель средств личной гигиены Dude Wipes отреагировал на историю с экс-защитником «Лиона» Марсело, которого выгнали из клуба за метеоризм в раздевалке.Матч ТВМарсело покинул "Лион", за который выступал с 2017 года, в январе.Футбол РоссииМатч с «Анже», который прошел 15 августа 2021 года, стал последним для Марсело в футболке «Лиона».Матч ТВ28 января бразильский защитник перешел в «Бордо» на правах свободного агента, подписав контракт до конца нынешнего сезона.Матч ТВЧитать далееСвернутьКомсомольская Правда - СпортКомсомольская Правда - СпортЕвро-футбол.руПодробнее о событииПортившему воздух в раздевалке Марсело вручили годовой запас средств личной гигиеныКомсомольская Правда - Спорт10:57Экс-игроку «Лиона», портившему воздух, подарили набор освежителей и туалетной бумагиЧемпионат12:30Изгнанному из «Лиона» за приступ метеоризма футболисту Фильо подарили туалетную бумагуLenta.ru11:53Футболист Марсело получил годовой запас освежителя воздуха после приступа метеоризмаРИА Новости11:49Бывшему защитнику «Лиона», портившему воздух в раздевалке, подарили годовой запас освежителя воздухаЕвро-футбол.ру12:47Бывшему игроку «Лиона» подарили годовой запас туалетной бумагиLiveResult.Ru10:51Годовой запас туалетной бумаги подарили портившему воздух в раздевалке МарселоМатч ТВ10:28Показать ещёОценитьПоделиться