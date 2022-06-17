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Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине.
Известия
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц занял более однозначную позицию в плане поддержки Киева и остановил запуск газопровода «Северного потока-2», который начинали строить как раз при Ангеле Меркель.
Московский Комсомолец
Сам российский президент назвал проведение спецоперации на Украине вынужденным и необходимым решением суверенной страны, основанном на праве отстаивать свою безопасность.
Газета.Ru

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Меркель назвала свою отставку одной из причин конфликта на Украине
Московский Комсомолецвчера в 13:33
Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин конфликта на Украине
Газета.Ruвчера в 13:33
Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала свою отставку возможной причиной конфликта на Украине
Lenta.ruвчера в 12:52
Меркель назвала свою отставку одной из причин конфликта на Украине
Pravda.Ruвчера в 13:02
Меркель считает, что ее отставка могла спровоцировать конфликт на Украине
Общественная служба новостейвчера в 12:30
Меркель заявила, что её отставка могла спровоцировать эскалацию на Украине
RT на русскомвчера в 12:20
Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на Украине
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