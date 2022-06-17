Взгляд.руМеркель заявила, что ее отставка могла стать причиной спецоперации на УкраинеБывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине.ИзвестияРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.РИА НовостиДействующий канцлер ФРГ Олаф Шольц занял более однозначную позицию в плане поддержки Киева и остановил запуск газопровода «Северного потока-2», который начинали строить как раз при Ангеле Меркель.Московский КомсомолецСам российский президент назвал проведение спецоперации на Украине вынужденным и необходимым решением суверенной страны, основанном на праве отстаивать свою безопасность.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuТелеканал 360°ИА Красная ВеснаВечерняя МоскваКомсомольская правдаРоссийская газетаYakutsk.ruКапитал страныLife.ruФАНCT newsAnewsЦарьградPravda.RuDaily StormПодробнее о событииМеркель назвала свою отставку одной из причин конфликта на УкраинеМосковский Комсомолецвчера в 13:33Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин конфликта на УкраинеГазета.Ruвчера в 13:33Экс-канцлер ФРГ Меркель назвала свою отставку возможной причиной конфликта на УкраинеLenta.ruвчера в 12:52Меркель назвала свою отставку одной из причин конфликта на УкраинеPravda.Ruвчера в 13:02Меркель считает, что ее отставка могла спровоцировать конфликт на УкраинеОбщественная служба новостейвчера в 12:30Меркель заявила, что её отставка могла спровоцировать эскалацию на УкраинеRT на русскомвчера в 12:20Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта на УкраинеРИА Новостивчера в 12:14Показать ещёОценить692Поделиться