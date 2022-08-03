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Экс-канцлер ФРГ Шредер: Кремль хочет урегулирования ситуации на Украине путем переговоров

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью телеканалу RTL/ntv
 ответил на критику за поддержку контактов с Россией в условиях политического кризиса и дружеские отношения с Владимиром Путиным.
РИА Новости
«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте»,— заявил Герхард Шрёдер.
Коммерсантъ
В правительстве Германии визит Герхарда Шрёдера не согласовывали.
Говорит Москва
Экс-канцлер также призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» для того, чтобы избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму.
РБК

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