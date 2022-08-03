«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте»,— заявил Герхард Шрёдер.
"Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства", - отметил Конашенков.
Эпоха сотрудничества с Западом завершена, пришло время избавиться от иллюзий и понять, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях с Европой и США не будет, заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путем бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", - сказал собеседник агентства.
Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более двух тысяч человек госпитализированы, умерли 43 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.