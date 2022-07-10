РИА НовостиЭкс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеБывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром Путиным.РИА НовостиШредер утверждает, что "не верит в военное решение, а конфликт можно закончить только путем дипломатических переговоров".Российская газетаГерхарда Шредера неоднократно критиковали в ФРГ из-за связей с Россией.РБК«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шрёдер.RT на русскомЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruРоссийская газетаLife.ruНовостной фронтИАНЕДРЕН ТВГазета.RuФАНКомсомольская правдаРосбалтПодробнее о событииШрёдер выступил за дипломатическое решение по Украине и продолжение контактов с РоссиейТАСС14:31Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за продолжение контактов с РоссиейRT на русском16:04Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеРИА Новости16:01Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на УкраинеLenta.ru15:04Шредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с ПутинымРБК16:09Экс-канцлер Германии Шредер отказался прерывать контакты с президентом России ПутинымГазета.Ru14:05Экс-канцлер ФРГ отказался разрывать дружбу с ПутинымURA.Ru13:04Показать ещёОценить549Поделиться