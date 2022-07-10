РИА НовостиЭкс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеБывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром Путиным.РИА НовостиШредер утверждает, что "не верит в военное решение, а конфликт можно закончить только путем дипломатических переговоров".Российская газета«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шрёдер.RT на русскомРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruРоссийская газетаLife.ruАргументы и ФактыНовостной фронтИАНЕДРЕН ТВТК ЗвездаГазета.RuФАНКомсомольская правдаРосбалтНовый ДеньПодробнее о событииШредер заявил, что не откажется от возможностей общаться с ПутинымРБКвчера в 16:09Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за продолжение контактов с РоссиейRT на русскомвчера в 16:04Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеРИА Новостивчера в 16:01Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на УкраинеLenta.ruвчера в 15:04Шрёдер выступил за дипломатическое решение по Украине и продолжение контактов с РоссиейТАССвчера в 14:31Экс-канцлер Германии Шредер отказался прерывать контакты с президентом России ПутинымГазета.Ruвчера в 14:05Экс-канцлер ФРГ отказался разрывать дружбу с ПутинымURA.Ruвчера в 13:04Показать ещёОценить856Поделиться