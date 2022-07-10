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Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил
, что не будет упускать шансов контактировать с Владимиром Путиным.
РИА Новости
Шредер утверждает, что "не верит в военное решение, а конфликт можно закончить только путем дипломатических переговоров".
Российская газета
«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шрёдер.
RT на русском
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости

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