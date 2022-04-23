"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - говорится в заявлении организации.
Украинский лидер заявил, что такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».
«Отстыковка астронавтов миссии Ax-1 от Международной космической станции отложена не ранее, чем до воскресенья, 24 апреля в связи с плохими погодными условиями на посадочных площадках SpaceX», — сказано в сообщении.