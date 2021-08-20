КоммерсантъЭкс-канцлер ФРГ Шрёдер считает власти США виновными в захвате Афганистана талибамиПоследние четыре президента США несут ответственность за захват Афганистана «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.КоммерсантъПо словам экс-канцлера, ситуация с захватом Кабула талибами* напоминает «бегство американских военных из Сайгона».Комсомольская правдаОднако то, что случилось в Афганистане сейчас, является "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики", заключил Шредер.Народные новостиВ Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».Взгляд.руЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаПолитическая ЭкспертизаREGNUMiReactorЦарьградПолитРоссияИА Красная ВеснаФАНРамблерНовостной фронтLife.ruНародные новостиDaily StormС чего всё началось Занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер написал 19 августа в своей статье для T-online, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, виновны в том, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пришел к власти в Афганистане.Известиявчера в 14:43Подробнее о событииШредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТОВзгляд.рувчера в 15:57Шредер назвал катастрофой итог операции США и НАТО в АфганистанеРЕН ТВвчера в 14:23Бывший канцлер ФРГ Шредер: ответственность за ситуацию в Афганистане лежит на лидерах СШАLenta.ruвчера в 15:10Шредер назвал президентов США виновными в захвате Афганистана талибамиИзвестиявчера в 14:43Экс-канцлер ФРГ Шрёдер счел катастрофой для НАТО итоги операции в АфганистанеТАССвчера в 15:35Шрёдер назвал четырёх президентов США виновниками катастрофы в АфганистанеNews.ruвчера в 14:22Экс-канцлер Германии Шредер: в катастрофе в Афганистане виноваты Буш-младший, Обама, Трамп и БайденРИА Новостивчера в 13:53Показать ещёОценить159Поделиться