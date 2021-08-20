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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер считает власти США виновными в захвате Афганистана талибами

Последние четыре президента США несут ответственность за захват Афганистана «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация), заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Коммерсантъ
По словам экс-канцлера, ситуация с захватом Кабула талибами* напоминает «бегство американских военных из Сайгона».
Комсомольская правда
Однако то, что случилось в Афганистане сейчас, является "катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики", заключил Шредер.
Народные новости
В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Взгляд.ру

С чего всё началось

Занимавший в 1998–2005 годах пост канцлера Германии Герхард Шредер написал 19 августа в своей статье для T-online
, что все президенты США, начиная с Джорджа Буша-младшего, виновны в том, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) пришел к власти в Афганистане.

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Шредер назвал президентов США виновными в захвате Афганистана талибами
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