РИА НовостиЭкс-канцлер Германии Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 как оружияБывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland заявила, что Россия не использовала газ и трубопровод "Северный поток — 2" в качестве оружия.РИА НовостиБывший канцлер подчеркнула, что в момент начала спецоперации российской армии на Украине газопровод не был запущен.РИА НовостиМеркель добавила, что Германии было выгодно закупать трубопроводный газ у России, а не СПГ у стран Ближнего Востока и США.РИА НовостиНесмотря на готовность тогдашних властей Германии строить терминалы для приема СПГ, ни одна компания не взялась за данный проект по причине слишком высоких цен на СПГ.Российская газетаЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняКомсомольская правдаГлавный региональныйРосбалтВечерняя МоскваПетербургский дневникРоссийская газетаЦарьградPravda.RuГазета.RuЯмал-МедиаNeva.TodayLife.ruИзвестияРБКRT на русскомREGNUMПятый каналПодробнее о событииМеркель не считает, что Россия использовала газ как оружие в вопросе УкраиныИзвестия19:32Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружиеГазета.Ru17:54Экс-канцлер Германии Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 как оружияРИА Новостивчера в 11:28Меркель: российский газ не использовался как оружиеRT на русскомвчера в 14:09Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 в качестве оружияРБКвчера в 12:41Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток 2» как оружиеLenta.ru17:36Меркель опровергла использование Россией газа и «Северного потока - 2» в качестве оружияТАССвчера в 03:50Показать ещёОценить1,2KПоделиться