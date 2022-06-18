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Экс-канцлер Германии Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 как оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland
 заявила, что Россия не использовала газ и трубопровод "Северный поток — 2" в качестве оружия.
РИА Новости
Бывший канцлер подчеркнула, что в момент начала спецоперации российской армии на Украине газопровод не был запущен.
РИА Новости
Меркель добавила, что Германии было выгодно закупать трубопроводный газ у России, а не СПГ у стран Ближнего Востока и США.
РИА Новости
Несмотря на готовность тогдашних властей Германии строить терминалы для приема СПГ, ни одна компания не взялась за данный проект по причине слишком высоких цен на СПГ.
Российская газета

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