РИА НовостиЭкс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборонуЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.РИА НовостиМеркель прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.ИА Красная ВеснаСвою позицию бывший канцлер выразила на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.Общественная служба новостейМеркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине "стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны".ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЦарьградReadovka NewsREGNUMНациональная служба новостейНовые ИзвестияПодробнее о событииМеркель впервые лично прокомментировала спецоперацию РоссииВзгляд.ру03:48Экс-канцлер ФРГ Меркель впервые публично выразила солидарность с УкраинойLenta.ru03:43Меркель впервые публично прокомментировала спецоперацию на УкраинеТАСС03:08Меркель впервые высказалась о российской спецоперации на УкраинеОбщественная служба новостей03:35Меркель поддержала Украину в связи со спецоперацией РоссииNews.ru03:19Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборонуРИА Новости03:36Reuters: Меркель выразила солидарность с Украиной на фоне критикиГазета.Ru21:44Показать ещёОценить710Поделиться