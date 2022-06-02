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Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.
РИА Новости
Меркель прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.
ИА Красная Весна
Свою позицию бывший канцлер выразила на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Общественная служба новостей
Меркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине "стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны".
ТАСС

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