Будьте в Плюсе

Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.
РИА Новости
Меркель добавила, что поддерживает все меры, принимаемые Германией и другими странами ЕС, а также США, НАТО, G7 и ООН для прекращения российской военной операции.
РБК
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
Меркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине "стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны".
ТАСС

Подробнее о событии

Меркель впервые публично осудила спецоперацию России и поддержала Украину
РБК05:36
Бывший канцлер Германии Меркель выразила поддержку Украине
RT на русском04:27
Меркель впервые публично прокомментировала спецоперацию на Украине
ТАСС03:08
Экс-канцлер ФРГ Меркель впервые публично поддержала право Украины на самооборону
Lenta.ru03:43
Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону
РИА Новости03:36
Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
Взгляд.ру03:48
Reuters: Меркель выразила солидарность с Украиной на фоне критики
Газета.Ru21:44

Интересное

«Ъ»: в Подмосковье и двух других регионах внедряют систему распознавания силуэтов NtechLab

В Московской области и двух других регионах России начали внедрять платформу видеоаналитики NtechLab, которая позволяет обезличенно распознавать силуэты.
Lenta.ru03:39

Глава Чечни Кадыров выбыл из топ-5 самых богатых губернаторов России с заработком 26,5 млн

Глава Чечни Рамзан Кадыров за год стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей.
Lenta.ru05:37

Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с сыном британского парламентария Беном Грантом

Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.
Известия04:31

Минобороны: число иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 до 3,5 тысячи человек

Большую часть иностранных наемников на Украине уничтожили в бою из-за их слабой подготовки, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости05:11

Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Куренкову звания генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости05:35

ВС России и силы ДНР отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Сладкое

Подразделения Донецкой Народной Республики совместно с российскими военными отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram-канале.
РИА Новости03:55

КПРФ приняла решение передать вакантный мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

Госдума на пленарном заседании 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте.
РИА Новости05:32

DigiTimes Asia: Тайвань запретил поставки России и Белоруссии чипов и микросхем

Как пишет издание DigiTimes Asia со ссылкой на решение Минэкономики Тайваня, запрет касается чипов с тактовой частотой свыше 25 мегагерц и микросхем более чем с 144 контактами.
RT на русском05:24

O2: подарки украинским беженцам по случаю Дня защиты детей вызвали волну гнева у поляков

Властям польского города Острув-Велькопольски пришлось оправдываться из-за инцидента на праздновании Дня защиты детей, когда одна из фирм решила вручить подарки выходцам с Украины, сообщил портал o2.
РИА Новости03:11

В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам батальона «Ваффен СС»

Памятник легионерам батальона «Ваффен СС» из Латвии был снесен самоуправлением коммуны Зедельгем в Бельгии, несмотря на протесты латвийской стороны.
REGNUM04:59