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Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.
РИА Новости
Меркель сказала о том, что поддерживает «право на самооборону» украинской стороны.
Известия
По словам Меркель, речь идет о "глубоком переломе в истории Европы после холодной войны".
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Меркель впервые публично осудила спецоперацию России и поддержала Украину
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Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер ФРГ Меркель впервые публично поддержала право Украины на самооборону
Lenta.ru03:43
Бывший канцлер Германии Меркель выразила поддержку Украине
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Меркель впервые публично прокомментировала спецоперацию на Украине
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