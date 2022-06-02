«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00 был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в официальном Telegram-канале мэрии Бердянска.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.