Политика
ИА НовороссияЭкс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
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Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Кино
Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в Кстове
Журналисты хотели получить комментарий от представителя администрации, куда пришли вместе жителями, но их там принять отказались.
Ньюс-НН 03:24
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Гаджеты
Redmi представила молодежные телевизоры Redmi Smart TV X
Redmi Smart TV X представлена тремя версиями — 50, 55 и 65 дюймов, где самая большая модификация оценивается в 465 долларов.
Astera вчера в 09:37
Общество
Вспышки коронавируса выявили в интернатах Миллерово и Зверево
Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в двух социальных учреждениях Ростовской области: психоневрологическом интернате в Зверево и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.
Бизнес-газета 14:35
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Армия и оружие
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера.
Российская газета вчера в 00:46
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Smolnarod.ru 05:29
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Игры
Раскрыта отмененная часть Half-Life
По задумке создателей, игра развивала бы вселенную Half-Life, но не была бы связана сюжетно с остальными частями серии.
Lenta.ru 06:50
Общество
Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Общество
В Петербурге определили кладбища для жертв коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главный санитарный врач города Наталья Башкетова пришли к договоренности о снятии ряда ограничений на захоронение умерших от коронавируса.
Городовой 13:49
Политика
Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03