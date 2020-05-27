Политика

ИА НовороссияИА НовороссияЭкс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
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В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»

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Шредер назвал посла Украины «карликом»

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Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла

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Украина назвала подлым заявление бывшего канцлера ФРГ Шредера о после-карлике

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Шрёдер назвал «карликом» посла Украины и отверг его критику

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Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Вести.Ru 06:54
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Кино

Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM 25 мая в 21:38
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
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Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в Кстове

Журналисты хотели получить комментарий от представителя администрации, куда пришли вместе жителями, но их там принять отказались.
Ньюс-НН 03:24
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
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Гаджеты

Redmi представила молодежные телевизоры Redmi Smart TV X

Redmi Smart TV X представлена тремя версиями — 50, 55 и 65 дюймов, где самая большая модификация оценивается в 465 долларов.
Astera вчера в 09:37
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Общество

Вспышки коронавируса выявили в интернатах Миллерово и Зверево

Вспышки коронавирусной инфекции зафиксированы в двух социальных учреждениях Ростовской области: психоневрологическом интернате в Зверево и социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Миллерово.
Бизнес-газета 14:35
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Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Армия и оружие

В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительный корпорации для изготовления элементов планера.
Российская газета вчера в 00:46
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Общество

В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет.
Smolnarod.ru 05:29
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»

Екатеринбург, 27 мая 2020, 17:55 — REGNUM Уголовное дело в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на складе сети «Красное и белое» возбуждено следователями в Свердловской области.
REGNUM 10:55
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Экономика

Россиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
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Игры

Раскрыта отмененная часть Half-Life

По задумке создателей, игра развивала бы вселенную Half-Life, но не была бы связана сюжетно с остальными частями серии.
Lenta.ru 06:50
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Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Тест главы Удмуртии Александра Бречалова на коронавирус показал положительный результат, сообщает региональный оперативный штаб.
Медиазона 11:23
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Общество

В Петербурге определили кладбища для жертв коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главный санитарный врач города Наталья Башкетова пришли к договоренности о снятии ряда ограничений на захоронение умерших от коронавируса.
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Политика

Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы

Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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