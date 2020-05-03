с чего всё началось

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. Шредер назвал антироссийские санкции "бессмысленными".

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,1K

Политика Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум». 3

Авто Mazda 6 – главный конкурент для Camry Аналитики считают, что новая Mazda 6 составит серьезную конкуренцию для Toyota Camry.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Общество Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. 8

Футбол Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина Футболист украинского клуба "Карпаты" Алексей Хахлев извинился за то, что сфотографировался с флагом, на котором изображен Владимир Ленин.

Общество 797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 756

Футбол Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор» Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 1

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 67

Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 4

Общество Россия обошла Францию по числу случаев заражения коронавирусом Обошла Францию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выйдя на 6-е место, Российская Федерация, 3 мая следует из официальных данных статистики. 23

Политика Лукашенко: ряд российских парламентариев хотят посетить парад в Минске Отдельные российские депутаты и сенаторы выразили желание поприсутствовать на военном параде в Минске по случаю Дня Победы, Белоруссия готова оказать им содействие при перелете, заявил в воскресенье президент республики Александр Лукашенко.

Общество Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции. 253

Культура Бесогон и чад конспирологического кутежа Первого мая на федеральном телеканале вышел очередной выпуск его авторской передачи "Бесогон TV" — и ее без преувеличения можно назвать уникальной. 39

Общество Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов. 104

Происшествия Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 58

Политика В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. 228