Политика
BFM.ruЭкс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС. Он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Здоровье
На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок
В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
Российская газета 01 мая в 06:33
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Происшествия
Врач выпал из окна больницы в Воронежской области
В Воронежской области проводится проверка по факту происшествия в Новоусманской районной больнице, в результате которого травмы получил врач скорой помощи.
Российская газета вчера в 14:55
Общество
В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок
Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
Политика
Путин выступит с обращением 9 мая
Президент России Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 10:12
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Вести.Ru вчера в 12:02
Происшествия
Жительница Кубани оштрафована за фейк о коронавирусе
Суд в Абинске назначил 30 тысяч рублей штрафа местной жительнице, опубликовавшей в соцсети пост с ложной информацией о коронавирусе.
Кавказский узел 01:47
Общество
NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса
США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость".
ТАСС вчера в 23:43
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 02:26
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Политика
США предрекли потерю лидерства в мире из-за коронавируса
Пандемия коронавируса привела к концу мирового лидерства США и миропорядка, установленного после Второй мировой войны, пишет Le Monde.
Известия вчера в 21:22
Кино
Netflix представил сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии
NewInform вчера в 14:11
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Кино
Покончил с собой сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки
Как сообщает издание Variety в США покончил с собой один из создателей фильма ужасов 1988 года - «Детские игры».
Live24 01:39
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии
Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Политика
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус
У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 30 апреля в 12:53
Общество
Причины, по которым могут уволить в период пандемии
Все причины, по которым компания может расторгнуть отношения с сотрудником, изложены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Vologda-poisk.ru 01:13
Общество
В Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33