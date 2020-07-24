Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну

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