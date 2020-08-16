Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде. Кроме того, он призвал всех членов избирательных комиссий идти с ним свидетелями о фальсификациях, передает ТАСС. Выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа.В источнике
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Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде
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Еще один кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов
Говорит Москва14 августа в 08:01