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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде. Кроме того, он призвал всех членов избирательных комиссий идти с ним свидетелями о фальсификациях, передает ТАСС. Выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа.В источнике
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Газета.Ru

Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 14:29
Взгляд.ру

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев собрался оспорить итоги выборов в Верховном суде

Взгляд.ру14 августа в 08:12
ИА Красная Весна

Экс-кандидат в президенты Дмитриев будет жаловаться в Верховный суд

ИА Красная Веснавчера в 14:43
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Еще один кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

Вечерняя Москва15 августа в 03:28
РИА Новости

Кандидат в президенты Белоруссии оспорит итоги выборов через суд

РИА Новости14 августа в 10:23
ТАСС

Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии

ТАССвчера в 14:11
Говорит Москва

Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев оспорит в Верховном суде итоги выборов

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