Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде. Кроме того, он призвал всех членов избирательных комиссий идти с ним свидетелями о фальсификациях, передает ТАСС. Выборы президента состоялись в Белоруссии 9 августа.