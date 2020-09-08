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Евразия Daily
Евразия Daily

Экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала ЕС надавить на Лукашенко

Напомним, на прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии официально победил Александр Лукашенко.В источнике
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Газета.Ru

Тихановская призвала ПАСЕ оказать международное давление на Лукашенко

Газета.Ru07:12
Коммерсантъ

Тихановская в ПАСЕ выступила за персональные санкции против властей Белоруссии

Коммерсантъ05:34
РИА Новости

Тихановская предложила ввести санкции против руководства Белоруссии

РИА Новости04:24
URA.Ru

Тихановская призвала ввести санкции против властей Беларуси

URA.Ru05:07
Московский Комсомолец

Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
RT на русском

Тихановская в ПАСЕ призвала оказать давление на власти Белоруссии

RT на русском05:33
ТАСС

Председатель ПАСЕ призвал Минск прекратить задержание демонстрантов в Белоруссии

ТАСС04:58

Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru11:13
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Легендарный ЗИЛ возродят в версии полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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