Экс-кандидат в президенты Белоруссии призвала ЕС надавить на Лукашенко
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Напомним, на прошедших 9 августа президентских выборах в Белоруссии официально победил Александр Лукашенко.В источнике
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