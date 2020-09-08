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REGNUM
REGNUM

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).В источнике
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Газета.Ru

Тихановская призвала ПАСЕ оказать международное давление на Лукашенко

Газета.Ru07:12
Коммерсантъ

Тихановская в ПАСЕ выступила за персональные санкции против властей Белоруссии

Коммерсантъ05:34
ТАСС

Председатель ПАСЕ призвал Минск прекратить задержание демонстрантов в Белоруссии

ТАСС04:58
URA.Ru

Тихановская призвала ввести санкции против властей Беларуси

URA.Ru05:07
РИА Новости

Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию

РИА Новости05:59
Московский Комсомолец

Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии

Московский Комсомолец04:41
RT на русском

Тихановская в ПАСЕ призвала оказать давление на власти Белоруссии

RT на русском05:33

Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся за границей

Сын бывшего главы волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме — в поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, — скрылся за границей.
Lenta.ruвчера в 13:10
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Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание

Судья Елена Абрамова объявила, что суд признал Ефремова виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.В ходе судебного процесса было установлено, что Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии опьянения.
Страницы Воронежской культуры05:56
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Праздничная версия игры Super Mario к ее 35-летию вышла на Switch

Обновленную игру Super Mario 3D All-Stars для портативной игровой консоли Nintendo Switch к 35-летию выхода самой продаваемой игры в истории Super Mario Bros. выпустит японская компания Nintendo, 4 сентября сообщает Daily Mail.
ИА Красная Весна6 сентября в 09:19
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Разговор без галстуков: Путин научил продвижению по карьерной лестнице

Сегодня во время видеовстречи глава государства вышел на связь с победителями конкурса "Лидеры России" без галстука, поприветствовав их при этом неформально и в некоторой степени просто, по-дружески: "Здорово!"
Царьград07:20
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Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

Замыкают рейтинг самых доступных машин с мощными "движками" два маслкара - Ford Mustang, предлагаемый на рынке подержанных авто минимум за 1,0 млн. рублей, и Chevrolet Camaro, за который придется отдать от 400 тыс. рублей.
Новые автомобили03:55
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