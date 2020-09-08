Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов
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Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).В источнике
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