Футбол
Газета.RuЭкс-капитан «Ман Сити» Компани не сыграет в своем прощальном матче
Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Премьер сообщил, что сейчас «раскручиваются» все национальные проекты, а правительство готовит прогноз развития экономики, который будет включать два сценария: оптимальный и более сложный.
Комсомольская правда 08:38
Политика
Премьер-министр королевства Тонга скончался в Новой Зеландии
Самиуэла 'Акилиси Похива занимал пост премьер-министра королевства Тонга с 30 декабря 2014 года.
REGNUM 21:14
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина
Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
РБК 21:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова хочет бесплатно раздать платья из своего гардероба
Популярная певица Анна Седокова в своем аккаунте Instagram поделилась с подписчиками рассуждениями о том, как нужно избавляться от старых вещей и пускать в свою жизнь новые.
Bimru.ru 16:05
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Политика
Ряд избранных депутатов Мосгордумы требуют закрыть «московское дело»
Ряд избранных депутатов Мосгордумы обнародовал заявление с требованием прекратить «московское дело» и отпустить его фигурантов на свободу.
Росбалт 15:40
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Космос
Ученые анонсировали первое в истории видео с черной дырой
Международная команда ученых, работающая над проектом Event Horizon Telescope по получению изображений черной дыры, заявила, что в ближайшем будущем появится первое видео, на котором будет запечатлено как действует черная дыра.
ТК Звезда 09 сентября в 18:32
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
Политика
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.
ТК Звезда вчера в 07:21
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
МИД Эстонии назвал невозможной отмену безвизового режима для украинцев
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что для граждан Украины не будет проведена отмена безвизового режима.
Народные новости 08:51
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии обнаружили около Дамаска тайную тюрьму боевиков
В Восточной Гуте совместными действиями военных России и Сирии была найдена тайная тюрьма боевиков.
РЕН ТВ 22:09
Политика
Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным
Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня 20:14
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM 21:04
Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ 13:25
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 появится в продаже 17 сентября
Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже.
Megaobzor.com 03:39
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру 10:36
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30