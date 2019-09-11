Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.

Экс-капитан «Ман Сити» Компани не сыграет в своем прощальном матче

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